Virus cinese | bambina sana partorita | in Cina | da mamma infettata

Virus cinese : insediata la task force della regione toscana : Si e' insediata, con una riunione nellasede dell'assessorato al Diritto alla salute, la task force regionale sul coronaVirus 2019-nCoV al fine di definire organizzazione e modalita' di lavoro

CoronaVirus : Zingaretti incontra l'ambasciatore cinese e le ricercatrici dello Spallanzani : Il governatore poi scrive su Facebook: "Dopo il successo della ricerca allo Spallanzani, ecco un buon punto concreto per il confronto nella maggioranza. Rilanciamo la nostra proposta del Piano per l'Italia: l'aumento dei fondi per la ricerca e l'assunzione di 10.000 ricercatori"

CoronaVirus - a Torino sindaca Appendino pranza cinese : "No a tranello della paura". FOTO : La prima cittadina è scesa in campo contro la psicosi da contagio mangiando in un ristorante di specialità cinesi. "Ci sono cautele di cui dobbiamo tenere conto", ha detto, "ma non è il caso di avere paura di chi vive nella nostra città". Iniziative simili a Milano

CoronaVirus : crolla domanda cinese di petrolio - Opec pronta al taglio. Lufthansa ferma voli per Cina fino al 29 febbraio : Effetto Coronavirus sull’economia cinese, con l’attività manifatturiera che a gennaio è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi cinque mesi e la domanda di petrolio in netto calo.

CoronaVirus - è psicosi : «Non sei persona gradita» - ragazza cinese costretta a scendere dal bus a Torino : psicosi Coronavirus. Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza,...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e l'attore cinese che tossisce : coronaVirus - prove tecniche per il panico : Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda domenica 2 febbraio, ha deciso di mandare in giro un attore cinese per Roma nelle vesti di turista a tossire per finta e vedere l'effetto che fa nei giorni del coronavirus. Il conduttore lo ha definito “esperimento sociale”. "Venerdì in riunione ho detto ai m

Il coronaVirus cinese e la quarantena : come il metodo nato a Venezia ha combattuto le malattie nel corso dei secoli : Nella provincia cinese dell’Hubei, decine di città sono in isolamento nel tentativo di impedire che il nuovo coronavirus si diffonda ulteriormente. I Paesi occidentali, nel frattempo, stanno facendo ritornare i loro connazionali rimasti bloccati a Wuhan, focolaio dell’epidemia, mettendoli in isolamento per due settimane. La quarantena è stata a lungo utilizzata per impedire la diffusione delle malattie. Il termine stesso deriva dal primo ...

Judo - la squadra cinese non sarà al via del Grand Slam di Parigi per il CoronaVirus : L’epidemia del Coronavirus in Cina sta avendo dei riflessi evidenti nella realtà asiatica e mondiale. Note le cancellazioni di alcuni eventi nel territorio cinese, vi sono anche delle conseguenza relative alla partecipazione degli atleti in competizioni mondiali. E’ il caso del Grand Slam di Judo a Parigi, previsto dall’8 al 9 febbraio sul tatami transalpino, che non vedrà al via la selezione della Cina. Come riportato dal sito ...