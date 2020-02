Virus Cina: Renzi, ‘scienza può fare molto, forza e saggezza da grande Paese’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Il CoronaVirus è una cosa molto seria. Ma la qualità della ricerca ‘anche della ricerca italiana’ dimostra che la scienza può fare molto. Allora avanti senza psicosi e senza toni esasperati. E bene ha fatto il Presidente Mattarella a scrivere al Presidente Xi Jinping per esprimere la solidarietà e la viCinanza italiana al popolo cinese”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.“Un grande Paese -aggiunge- sa gestire le emergenze con forza e saggezza. E noi siamo un grande Paese, non dimentichiamocelo mai”.L'articolo Virus Cina: Renzi, ‘scienza può fare molto, forza e saggezza da grande Paese’ CalcioWeb. calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina - Adnkronos : #Virus, virologa #Spallanzani: 'La Cina lo ha isolato ma non distribuito' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Cina 17.205 contagi, 361 morti -