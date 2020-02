VIDEO Super Bowl 2020 Highlights, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31: Mahomes e Williams decisivi. Che concerto di Shakira e Jennifer Lopez (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 sconfiggendo i San Francisco 49ers per 31-20 all’Hard Rock Stadium di Miami. La franchigia del Missouri ha conquistato il titolo conquistato il Vince Lombardi Trophy dopo 50 anni di digiuno al termine di una partita al cardiopalmo: erano sotto 10-20 a sette minuti dalla fine, poi Mahomes e Williams si sono letteralmente scatenati e hanno trascinato i compagni verso il trionfo nell’evento sportivo dell’anno negli USA. L’evento che ferma tutta l’America si è risolto in maniera rocambolesca e ha regalato grandissime emozioni. Spettacolare anche il concerto di metà partita dove Shakira e Jennifer Lopez hanno fatto sognare. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi del Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31. VIDEO Highlights Super Bowl 2020, SAN Francisco 49ers-Kansas ... oasport

