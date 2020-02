Video/ Atalanta Genoa (2-2): highlights e gol. Nicola blocca Gasperini (Serie A) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Video Atalanta Genoa (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 22^ giornata della Serie A, e disputata alla Gewiss Arena di Bergamo. ilsussidiario

Atalanta_BC : Adrien #Tameze è un giocatore dell’Atalanta! ???? Bienvenue Adrien! ???? @AdrienTameze is an #Atalanta player! ????… - Atalanta_BC : Bella! ?????? Raoul #Bellanova è un giocatore dell’Atalanta! ???? Benvenuto Raoul! ???? Raoul Bellanova is an #Atalanta… - Atalanta_BC : Se non avete avuto ancora modo di vederlo, vi consigliamo questo speciale su @DAZN_IT... ?? In case you missed it, w… -