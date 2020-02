Varriale: «Vergognosi i cori razzisti di Marassi» (Di martedì 4 febbraio 2020) Tweet di esultanza del vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale dopo la vittoria del Napoli a Marassi, ma anche di indignazione per i cori che si sono levati contro i tifosi azzurri Terza vittoria consecutiva e 3 punti d’oro per @sscnapoli che vince una gara intensa in cui mostra qualità e voglia di soffrire contro @sampdoria mai doma, rimessa in partita da un grande @FQuagliarella27. Primi gol in A per #Elmas e #Demme. Vergognosi i cori razzisti di Marassi. — enrico Varriale (@realVarriale) February 3, 2020 L'articolo Varriale: «Vergognosi i cori razzisti di Marassi» ilNapolista. ilnapolista

