Vanity Fair Cinema, Celebrating the Oscar® Night (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo il successo degli scorsi anni Vanity Fair Italia, il magazine diretto da Simone Marchetti, annuncia la sesta edizione di Vanity Fair Cinema - Celebrating the Oscar® Night con la partnership istituzionale di Sky Cinema. Una speciale programmazione Cinematografica organizzata proprio nel weekend in cui si tengono i leggendari Academy Awards® di Los Angeles, che quest’anno arriva a Roma in una location d’eccezione, l’Auditorium del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L’8 e il 9 febbraio, nella città legata al Cinema italiano per eccellenza, il pubblico potrà vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, una selezione delle pellicole candidate all’Oscar® nella categoria “Miglior Film". Per prenotare il proprio posto è sufficiente registrarsi sul sito VanityCinema.VanityFair.it e iscriversi alla proiezione che si desidera vedere. PROGRAMMA DI SABATO 8 ... gqitalia

pakynach : @lucalemax Un tempo per Vanity Fair, scrivevano Romagnoli, Piperno.. ero abbonata ?? - thefakeQC : Non proprio come leggere Vanity Fair, ecco, però ogni tanto è bello arrancare nella ricerca di parole desuete e di mondi perduti. - francotaratufo2 : “Quando mi chiamavano Cicciobomba” (Sensi, intervista a Vanity Fair, 31.1). “Le parole di Sensi: un aiuto concreto… -