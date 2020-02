Valeria Marini “stellare”, seduce tutti con la foto senza veli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Valeria Marini è una delle donne più sensuali e prorompenti dello spettacolo italiano. Viso da bambola e curve esplosive, Valeria, che è nata nel 1967, è diventata famosissima negli anni Novanta e ultimamente l’abbiamo vista spesso in tv. Al Grande Fratello Vip per esempio, dove dopo il faccia a faccia con Rita Rusic, la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è rimasta in Casa per qualche giorno.Valeria Marini, che è nota anche per le sue liaison sentimentali, ha anche presentato il nuovo compagno negli studi di Verissimo. Lui si chiama Gianluigi Martino, è originario di Cosenza ed è più giovane di quasi vent’anni della showgirl sarda famosa anche per i suoi “baci stellari”. Anche Gianluigi fa parte del mondo dello spettacolo. Di mestiere, infatti, lavora dietro le quinte e si occupa di casting e produzioni televisive. “Sono innamorata! – ha esordito Valeria Marini da Silvia Toffanin ... caffeinamagazine

