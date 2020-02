Valencia, grave infortunio per Garay: salta gli ottavi di Champions contro l’Atalanta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Valencia, avversario dell'Atalanta agli ottavi di Champions League, deve fare i conti con una vera e propria tegola. grave infortunio per Ezequiel Garay, perno difensivo della formazione di Celades. Il centrale classe 1996 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e quasi certamente resterà fuori fino al termine della stagione. Un problema serio per i "pipistrelli" che perdono uno degli uomini di maggiore esperienza. fanpage

sportli26181512 : #Notizie Valencia, grave infortunio per Garay: salta gli ottavi di Champions contro l’Atalanta: Il Valencia, avvers… - MarcoBeltrami79 : #Valencia, grave infortunio per Garay: salta gli ottavi di Champions contro l'Atalanta -