Usa: Renzi, ‘da Bloomberg battaglie ideali e forti’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Mike Bloomberg ha realizzato uno spot per il Super Bowl, il momento clou perché tutti gli americani sono incollati alla Tv e guardano anche la pubblicità. Molti messaggi in un minuto: la bellissima e giustissima campagna contro le armi, la presentazione di un sindaco concreto che fa anche battaglie ideali e forti, una campagna fatta con tanti soldi perché Bloomberg può permettersi di non badare a spese, il messaggio per le famiglie fuori dal circuito del politichese. Ne riparleremo presto”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.L'articolo Usa: Renzi, ‘da Bloomberg battaglie ideali e forti’ CalcioWeb. calcioweb.eu

