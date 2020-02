Usa, al via le primarie dem nell’Iowa. Al via il primo “caucus” per selezionare lo sfidante di Trump (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli occhi del mondo sono puntati sul Midwest dove nello Stato dell’Iowa si vota per la prima volta per le primarie democratiche. Per la prima volta dunque gli elettori potranno indicare chi vogliono come sfidante di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca dell’anno prossimo. Anche se il presidente americano ha attualmente due sfidanti, salvo grandi sorprese, sarà lui a rappresentare il partito repubblicano alle elezioni. Quanto conta l’Iowa? Da un certo punto di vista, molto, visto che si tratta del primo appuntamento elettorale nelle primarie. Può servire a dare impeto alla campagna elettorale. Eppure, non solo l’affluenza è tendenzialmente molto bassa (quest’anno circa 5mila persone si sono iscritte) e l’elettorato prevalentemente “bianco” dell’Iowa non è particolarmente rappresentativo dell’intero paese, ma i delegati ... open.online

