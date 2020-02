Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia torna da Carlo ma lui la mortifica di nuovo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cecilia torna da Carlo ma poi qualcosa non va tra di loro. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia torna per Carlo, ma… Vi avevamo raccontato che Carlo si era scagliato pesantemente contro Cecilia nelle registrazioni delle puntate del trono classico di Uomini e Donne che non sono ancora andate in onda. Lei, offesa, ha deciso di non presentarsi più in puntata ma il tronista è andato da lei a Milano. L’esterna, però, non è andata molto bene e tra loro c’è stato un forte litigio. Nonostante questo, Cecilia è tornata in studio per andare avanti nel rapporto con Carlo. Nella registrazione che si è svolta il 31 gennaio, Carlo e Cecilia sono usciti in esterna e lei si è commossa nel parlarle dei suoi sentimenti. Quello che è successo le ha fatto capire di essere davvero interessata a ... kontrokultura

