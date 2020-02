“Unica”. Elodie, lo scatto prima di Sanremo è da togliere il fiato: sui social è delirio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Di recente Elodie ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il palco dell’Ariston aveva già visto la cantante romana in gara, nel 2017, con “Tutta colpa mia”. Questa sarà la volta di “Andromeda”, un pezzo firmato da Mahmood (Alessandro Mahmoud), vincitore di Sanremo 2019, e Dardust (il produttore Dario Faini), con cui ha già realizzato la hit “Nero Bali” cantata con Michele Bravi e Gué Pequeno. La cantante che fa innamorare tutti sia per la sua voce che per la sua grintosa bellezza afferma di essere gioiosa e pronta in vista del debutto serale. “Alessandro e Dario sono amici che mi conoscono bene. Insieme usciamo a fare passeggiate, andiamo al cinema. Hanno scritto questo brano come un vestito su misura per me. Racconta il modo in cui affronto le cose: con la mia faccia tosta, ma anche con le mie fragilità e le catene che ho dentro, come quelle ... caffeinamagazine

