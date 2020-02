UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 4 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) anticipazioni puntata 5432 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 4 febbraio 2020: Andrea (Davide Devenuto) ha un non facile confronto con sua moglie Arianna (Samanta Piccinetti)… Mentre Serena (Miriam Candurro) si trova al B&B in compagnia di Leonardo (Erik Tonelli) e sta vivendo insieme a lui un innocente momento di leggerezza, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) – stanco di vedere il figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) in crisi – decide di recarsi a parlare con la ragazza… Marina (Nina Soldano) è tuttora costretta a interagire ogni giorno per lavoro con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) e cerca di mantenere le distanze, ma per entrambi è difficile… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 4 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

