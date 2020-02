Un posto al sole anticipazioni: ANDREA e ARIANNA fanno l’amore ma poi… (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Un posto al sole, Samuel (Samuele Cavallo) ha ormai un’evidente infatuazione per ARIANNA (Samanta Piccinetti) e nelle puntate attualmente in onda la sta aspettando ardentemente al suo concerto, ma la Landi – che pure aveva deciso di andare a sentire il suo nuovo amico – è stata “distratta” da un’apparizione inaspettata… Eh sì: nella puntata di venerdì 31 gennaio abbiamo visto tornare a sorpresa ANDREA e ora la nuova settimana di Upas si aprirà con i due coniugi intenti a trascorrere quella che le trame definiscono “una notte di ritrovata passione“. Ma non c’è da illudersi troppo! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Una volta archiviato il momento intimo, infatti, ARIANNA e ANDREA dovranno affrontare la dura realtà e avranno un difficile confronto, in cui sicuramente entrerà ... tvsoap

