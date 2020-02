Un posto al sole, anticipazioni 4 febbraio: Serena e Leonardo si lasciano andare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che sarà trasmessa su Rai 3 al solito orario di martedì 4 febbraio, assisteremo a svariati colpi di scena. Serena e Leonardo condivideranno un momento spensierato che porterà i fan della coppia Serena-Filippo a tremare. Marina, dopo la parentesi bollente con Roberto Ferri, cercherà di non incontrare Fabrizio, ma per una questione lavorativa non potrà evitarlo a lungo. Grosse novità per la coppia Andrea e Arianna, presto le cose tra i due piccioncini cambieranno. Un posto al sole anticipazioni puntata 4/2 Nella puntata di martedì 4 febbraio di Un posto al sole, assisteremo a svariati intrecci al cardiopalma. Continuerà a tenere banco la crisi coniugale tra Serena e Filippo con la donna che cerca in ogni modo di dimenticare la delusione d’amore, dovuta al tradimento del marito, trovando consolazione da Leonardo. Ebbene, ... kontrokultura

