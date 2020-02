Un posto al sole anticipazioni 4 febbraio 2020: Roberto Ferri affronta Serena (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda martedì 4 febbraio 2020 su Rai3, sarà addirittura Roberto Ferri a intervenire nel rapporto tra Filippo e Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 4 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano sulla difficile situazione tra Filippo e Serena, talmente complicata da spingere all'intervento Roberto. Mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza. Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 4 ... movieplayer

MM13240 : R : Racconterò di te - Ultimo O : O’ posto mio - Rocco Hunt M : Maletiempo - Rocco Hunt A : Anarchie - SCH I : Il s… - tuttotv_info : Un posto al sole, le trame dal 3 al 7 febbraio 2020 - Nicola_Bressi : RT @KateFont73: @nicodemodani @Nicola_Bressi Che bisogna saper filtrare, visto che Internet è anche quel posto dove si trovano complottismi… -