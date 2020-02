Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 13:10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici sia il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l’unione doganale Questo è il quadro in cui ci muoviamo così capo negoziatore dell’Unione Europea bandiera presentando la bozza di mercato per la trattativa sulle relazioni future con il Regno Unito sono 105005 gli sfollati da idlib per nell’ultima settimana e diretti verso la frontiera turca a seguito dei Raid del regime Siriano e della Russia contro la Roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria lo riferisce alla i direttore del Coordinamento per la risposta alle operazioni in Syria organizzazione vicina ad Ankara da inizio novembre quando è ripresa l’offensiva governativalapin tutto 692000 secondo la stessa Fonte la ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - SkyTG24 : Il #coronavirus è stato isolato all'ospedale #Spallanzani di Roma, un gioco di squadra tutto al femminile. Ora in I… - fanpage : #coronarivirus, gli italiani arrivati a Pratica di Mare stanno bene -