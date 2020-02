“Uber” abusivi a Napoli: sanzionate le navette della movida (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In seguito ai controlli, effettuati dagli agenti del Nucleo di Polizia turistica del comune di Napoli, sono stati fermati nel corso del week end alcune navette abusive che si sostituivano ai taxi per accompagnare i giovanissimi nelle aree della movida napoletana. L’operazione è scattata al fine di tutelare i minori che raggiungono il centro napoletano nel corso del fine settimana. In Piazza Trieste e Trento, nei pressi di Piazza del Plebiscito, è stato fermato un furgone intestato ad un’associazione che senza alcuna licenza trasportava ben 8 persone. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria al conducente del mezzo è stata ritirata la carta di circolazione, mentre per il furgone sono stati redatti dagli agenti due mesi di fermo per aver adibito il veicolo a servizio noleggio senza nessun tipo di autorizzazione. L’uomo, quasi come se fosse un ... anteprima24

