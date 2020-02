Tutto il meglio dello show di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nell’intervallo del Super Bowl tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si è tenuto il tradizionale, colorato e tracimante spettacolo dell’Halftime show, che quest’anno ha visto protagoniste Shakira e Jennifer Lopez, artiste latine scelte per rappresentare la grande influenza culturale ispanica di Miami, dove si celebrava la finale. Sul palco insieme a loro hanno fatto una breve apparizione anche la figlia di JLo, Emme Rodriguez, e il cantante colombiano J Balvin, regalando a milioni di spettatori in Tutto il mondo 15 minuti di puro spettacolo che – come i famosissimi precedenti, che hanno visto protagonisti personaggi del calibro di Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e Katy Perry – sono inevitabilmente destinati a passare alla storia. Tutto il meglio dello show di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl Wired. wired

