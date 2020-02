Tutti i trailer visti durante il Super Bowl 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Molti trailer sono stati mostrati durante il Super Bowl 2020, evento andato in onda nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Questo evento è tra i più seguiti al mondo, facendo registrare circa 150 milioni di spettatori. Per dovere di cronaca la vittoria di quest’anno è andata ai Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Black Widow Questo nuovo film Marvel uscirà nelle sale il 29 aprile e vedrà protagonista Scarlett Johansson nelle vesti della Vedova Nera in un film solista. The Falcon and Winter Soldier, WandaVision, Loki Sono bastati 30 secondi a Disney+ per mostrare le prime immagini delle nuove serie che avremo la possibilità di vedere. Vedremo Falcon impugnare lo scudo di Capitan America e la Olsen con in dosso il vestito di Scarlet Witch dei fumetti. Ma anche Tom Hiddleston con il suo favoloso Loki. Mulan Il trailer finale di Mulan ci mostyra la giovane vestire i panni ... nerdgate

