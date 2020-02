Tutti i guai giudiziari di Matteo Salvini per la gestione degli sbarchi dei migranti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dal caso Sea Watch al caso Gregoretti: la richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona per la vicenda Open Arms, arrivata lo scorso sabato, non è isolata. Dopo il caso della nave militare Diciotti, chiuso l'anno scorso con l'archiviazione della sua posizione, Matteo Salvini rischia ancora di finire a processo per la gestione degli sbarchi. fanpage

