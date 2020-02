Tumori, scoperta senza precedenti: ecco come si nascondono (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tumori scoperta senza precedenti. Gli esperti in malattie oncologiche e neoplasie hanno trovato un meccanismo nascosto nel nostro corpo. I Tumori sono la piaga del nostro tempo. L’inquinamento ambientale, il cibo non più salubre, lo smog e gli stili di vita che caratterizzano i nostri tempi provocano il moltiplicarsi in modo esponenziale di queste malattie. … L'articolo Tumori, scoperta senza precedenti: ecco come si nascondono proviene da www.inews24.it. inews24

DalilaBeatrice : RT @insalutenews: Tumori del fegato, scoperta ‘firma molecolare’ responsabile della malattia. Identificato bersaglio terapeutico strategico… - NicolettaCocco : RT @insalutenews: Tumori del fegato, scoperta ‘firma molecolare’ responsabile della malattia. Identificato bersaglio terapeutico strategico… - insalutenews : Tumori del fegato, scoperta ‘firma molecolare’ responsabile della malattia. Identificato bersaglio terapeutico stra… -