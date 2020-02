“Tua figlia è bruttissima”. La famiglia del volto della tv nel mirino: critiche ferocissime (Di lunedì 3 febbraio 2020) Beatrice Valli è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato con una foto con tanto di pancino in vista qualche settimana fa. Dolcissima e tenera, con la famiglia al completo, Beatrice Valli aveva affidato il racconto della scoperta delle gravidanza ad un lungo messaggio Instagram. “Abbiamo aspettato fino all’ultimo ad annunciare che tra poco arriverà una nuova vita proprio perché ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene. Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza poteva proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi”.



“A marzo di quest’anno ho avuto una grossa infezione alle tube dove dopo un lungo ricovero e grandi cure di antibiotici molto potenti mi dissero che quell’ora avessi voluto un altro figlio c’era il ... caffeinamagazine

