Trasporti | Legambiente | Campania seconda in Italia per investimenti Si intervenga su

Situazione negativa per il trasporto in Campania, con mezzi vecchi e pendolari in calo, ma Legambiente sottolinea che "dopo pesanti tagli effettuati in passato, la Campania continua a mostrare segni positivi negli ultimi anni arrivando allo 0,45% del bilancio" destinato al capitolo Trasporti, circa 96 milioni nel 2018. Lo scrive l'associazione ambientalista nel rapporto Pendolaria presentato oggi. La Campania è la seconda regione in Italia per investimenti in valore assoluto per i servizi aggiuntivi ed il materiale rotabile dei treni pendolari nel periodo 2009-2018, con 713 milioni di euro. "Nonostante un periodo di stallo – rileva Legambiente – i finanziamenti sono ripresi in maniera consistente dal 2015. Se l'aumento dei viaggiatori (+45% dal 2000 al 2010) ha premiato questa strategia, i risultati in termini di qualità del servizio si vedono ...

