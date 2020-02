Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA, ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO ORA SOLO RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA MIGLIORATA LA SITUZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE ORA RALLENTAMENTI SOLO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ANAGNINA E IN INTERNA TRA TIBURTI NA E SVINCOLO A24 PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30 PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -