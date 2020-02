Tour de force Inter: da qui al 22 marzo 13 gare in 40 giorni, Conte si lamenterà ancora? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Considerando che i 16mi contro il Ludogorets non siano un'ostacolo insormontabile, si sono contati anche i due ottavi di Europa League. In totale l'Inter giocherà 13 partite in 42 giorni, mettendo ancora a dura prova la rosa di Conte. Il tecnico già in passato aveva lamentato i troppi impegni ravvicinati. fanpage

sportli26181512 : #SerieA Tour de force Inter: da qui al 22 marzo 13 gare in 40 giorni, Conte si lamenterà ancora?: Considerando che… - Notiziedi_it : Napoli, Politano arma in più per Gattuso nel tour de force - Alessio96098717 : @fabbricainter Il numero di sconfitte è sempre relativo. Anche perché se la Lazio batte il Verona retrocediamo al t… -