Toscana, meteo: allerta arancione per vento forte fino al 4 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Emesso codice arancione per vento dalle 8 alle 18 in particolare sull'Arcipelago e la costa livornese e grossetana. Il codice diventa giallo sul resto della Toscana firenzepost

amtoscana : RT @PCSesto: #AllertaMeteoTOS ?? #Martedì #4Febbraio POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI #VENTO in #Toscana Cosa fare ?? - PCSesto : #AllertaMeteoTOS ?? #Martedì #4Febbraio POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI #VENTO in #Toscana Cosa fare ??… - meteo_toscana : ALLERTA METEO CODICE ARANCIO DOMANI 4 FEBBRAIO 2020 -