Torino, morto Sebastiano Garofalo: era il padre dei cioccolatini Cri Cri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se n'è andato a Torino a 88 anni Sebastiano Garofalo, l’uomo che rilanciò il Cri Cri, trasformandolo nel tradizionale dolce torinese delle feste. L’azienda ora la portano avanti i tre figli, oltre a Giovanna anche Vito e Margherita. fanpage

SkyTG24 : Uomo trovato morto in un canale a Garzigliana, probabile incidente - SkySport : #Milan-#Torino, il ricordo di Kobe #Bryant a San Siro: rossoneri con il lutto al braccio - SkySport : #MilanTorino, minuto di silenzio per #Kobe Bryant in #CoppaItalia #SkySport #KobeBryant -