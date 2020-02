Tonno in scatola ritirato, arriva la conferma: frammenti di plastica nei prodotti di un noto marchio italiano [NOME E LOTTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giungono nuove conferme in merito al Tonno in scatola ritirato dal mercato. In prima istanza il richiamo era stato emesso dal RASFF, un portale della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, spesso ancora in fase di valutazione. Dopo le opportune verifiche è stato poi confermato dalle autorità. L’allerta giunge da Malta ma si tratta di un noto Tonno prodotto in Italia, pertanto non è possibile escluderne la commercializzazione. Si tratta del Tonno in scatola del marchio Rio Mare nel formato da 160g. La data di scadenza è 31/12/2023 mentre il lotto corrispondente è L19161. Il motivo del richiamo è la presenza di frammenti di plastica di colore blu. Secondo Bolton Food il frammento di plastica deriva dal materiale di imballaggio usato per la realizzazione del prodotto, pertanto il rischio per la sicurezza alimentare non sembra grave, tuttavia è bene prestare ... meteoweb.eu

