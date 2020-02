Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese coordinatori di Italia Viva nel salernitano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese sono nominati coordinatori di Italia Viva per la provincia di Salerno. Pellegrino è presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Saggese ex senatore del Pd. Italia Viva è il partito che fa capo all’ex premier Matteo Renzi. In foto Angelica Saggese L'articolo Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese coordinatori di Italia Viva nel salernitano proviene da Ildenaro.it. ildenaro

