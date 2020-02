Tiziano Ferro choc: il gesto spiazzante a poche ore da Sanremo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tiziano Ferro destinerà l’intero compenso pattuito per partecipare il Festival di Sanremo 2020 ai bisognosi Al Festival di Sanremo 2020 sarà protagonista per tutte e cinque le serate Tiziano Ferro. Ferve la curiosità sull’artista, che senza dubbio darà il 100% in questa settantesima edizione della kermesse musicale. Nel frattempo, il cantautore di Latina pare abbia deciso di compiere uno splendido gesto. Difatti, è stato svelato che devolverà l’intero cachet in beneficienza. Lo svelano proprio le cinque associazioni solidali a cui Tiziano Ferro destinerà la somma, stimata tra i 150 e i 200 mila euro. Nella fattispecie, la incasseranno: l’Avis, di cui il 39enne è testimone; Centro Donna Lilith, che dal 1986 offre assistenza, supporto e accoglienza ai minori e alle donne vittime di maltrattamenti. E ancora: Lilt, la Lega Italia per la Lotta contro i Tumori; l’Associazione Valentina ... kontrokultura

rtl1025 : .@TizianoFerro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizi… - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -