The Falcon and the Winter Soldier: i fan eleggono Anthony Mackie "fondoschiena d'America" dopo il primo spot (Di martedì 4 febbraio 2020) Il primo spot della serie The Falcon and the Winter Soldier ha spinto molti fan a proclamare Anthony Mackie, ovvero Falcon, il nuovo "fondoschiena d'America". Il titolo di fondoschiena d'America sembra sia passato ad Anthony Mackie dopo che i fan hanno potuto vedere le prime immagini promozionali di The Falcon and the Winter Soldier, la serie prodotta per Disney+ dalla Marvel. Lo spot trasmesso durante il Super Bowl 2020 mostrava Sam, ovvero Falcon, con in mano lo scudo che aveva ereditato da Steve Rogers/Captain America in Avengers: Endgame. Nel momento in cui il personaggio interpretato da Atnhony Mackie lancia l'oggetto sullo schermo appare il fondoschiena dell'attore, una scena che ha spinto poi i fan a considerarlo in ogni senso l'erede dell'eroe interpretato da Chris Evans. ... movieplayer

