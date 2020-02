The Expendables: A Christmas Story, le riprese del film con Jason Statham inizieranno nei prossimi mesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Jason Statham sarà il protagonista del nuovo film The Expendables: A Christmas Story, il quarto capitolo del franchise de I Mercenari. The Expendables: A Christmas Story, il quarto film del franchise de I Mercenari, verrà girato nei prossimi mesi, confermando inoltre che la storia avrà come protagonista Jason Statham nel ruolo di Lee Christmas. L'attore è apparso in tutti i tre capitoli precedenti accanto a Sylvester Stallone che riapparirà anche nel nuovo lungometraggio. Alla regia di The Expendables: A Christmas Story ci sarà D.J. Caruso, già autore di Disturbia, Eagle Eye e xXx - Il ritorno di Xander Cage. Nel cast del quarto film ci saranno anche Arnold Schwarzenegger e Tony Jaa, mentre per ora non sono stati confermati ulteriori ritorni. ... movieplayer

