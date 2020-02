The Card Counter | altri tre grandi nomi nel cast del film di Paul Schrader (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il nuovo film The Card Counter diretto da Paul Schrader vedrà nel ruolo di co-protagonisti: Willem Dafoe , Tye Sheridan e Tiffany Haddish. The Card Counter di Paul Schrader, dopo esser stato rifiutato da Netflix e Amazon, è riuscito nel suo intento di essere prodotto e ad un passo dal primo ciak. Oltre ad avere Oscar Isaac nel ruolo … L'articolo The Card Counter altri tre grandi nomi nel cast del film di Paul Schrader proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

