Thailandia: medici scoprono una cura per il coronavirus – VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) In Thailandia è stata trovata una cura per combattere il coronavirus, una paziente cinese è risultata negativa al virus dopo 48 ore dal trattamento Il coronavirus continua a far preoccupare la popolazione. Da giorni non si fa infatti che parlare del virus e delle sue gravi conseguenze. In Thailandia è stata però trovata una cura … L'articolo Thailandia: medici scoprono una cura per il coronavirus – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

