Tesla Model Y - Ecco il primo esemplare di serie (Di lunedì 3 febbraio 2020) Della Tesla Model Y, in consegna a marzo negli USA, abbiamo visto fino a pochi giorni fa solo delle immagini ricostruite al computer e poco più. Il primo esemplare di produzione è stato svelato dalla Casa californiana alla presentazione dei risultati finanziari relativi all'ultimo trimestre del 2019.Sarà costruita in 3 continenti. La Model Y, le cui prenotazioni si sono aperte a Marzo 2019 anche in Italia, seguirà la strategia già messa in atto con la sorella Model 3 e sarà assemblata negli Stati Uniti, in Cina e in futuro anche nella fabbrica europea di Berlino. La produzione dei primi esemplari è già stata avviata e sono state diffuse anche alcune informazioni aggiornate sulle prestazioni delle batterie: la versione Long Range a trazione integrale dichiara infatti una autonomia di 505 nel ciclo Wltp.Long Range e Performance per cominciare. Rispetto alla Model 3 da cui deriva, la ...

