Terremoto Calabria: magnitudo scosse ed epicentro. Cos’è successo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Terremoto Calabria: magnitudo scosse ed epicentro. Cos’è successo Una serie di scosse sta interessando una zona già colpita da un Terremoto di intensità discreta lo scorso 17 gennaio. Stiamo parlando di Albi, in provincia di Catanzaro. Ci sono state alcune segnalazioni alle forze dell’ordine, ma l’intensità delle scosse più recenti, la più forte delle quali è avvenuta ieri sera, è comunque di un livello che non crea preoccupazione, piuttosto è la frequenza e la durata del periodo di inizio di queste scosse che inizia a far emergere qualche domanda. Non si segnalano comunque danni a persone e a cose. Segui Termometro Politico su Google News Terremoto Calabria 2-3 febbraio 2020: magnitudo, epicentro e ipocentro scosse La scossa più forte ad Albi è stata di magnitudo 3.1 ed è avvenuta ieri sera, poco dopo le 20 di sera. Da lì in poi ci sono state altre scosse di ... termometropolitico

irpiniatimes1 : Terremoto in Calabria, paura tra la popolazione - frank56a : RT @leggoit: #terremoto in #Calabria: trema la terra in serata, paura tra la popolazione #Catanzaro -