Tennis: Francesca Schiavone nuova collaboratrice della Milano Tennis Academy (Di martedì 4 febbraio 2020) nuova avventura nel mondo del Tennis per Francesca Schiavone. La campionessa milanese è entrata a far parte della Milano Tennis Academy: “Sono felicissima di essere tornata sui campi da Tennis, e di iniziare la collaborazione con la MTA”, le prime parole di Schiavone. Schiavone ha iniziato già a Gennaio ed ora avrà un ruolo di supervisore di tutti i giocatori dell’accademia, dai giovani fino ai professionisti. “L’ingresso di Francesca – spiega Piercarlo Guglielmi, general manager della MTA – dimostra che l’accademia sta continuando a investire e a guardare avanti, in un progetto a medio-lungo termine che in un paio d’anni ci ha già portato a fare tanta strada. Abbiamo scelto Francesca perché è una figura dall’enorme esperienza e perché incarna in pieno i nostri valori. Vediamo il suo arrivo come una sorta di certificazione della qualità del lavoro svolto fino a ... oasport

