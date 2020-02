Tennis, è Djokovic il re del mondo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Djokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoDjokovic re del mondoIl nuovo re del mondo (del Tennis) veste da una vita i panni del terzo incomodo, stretto com’è tra due leggende come Roger Federer e Rafa Nadal; sono anni che cerca di ritagliarsi lo spazio che merita e va detto che ci è riuscito più di una volta. Ma il suo tempo è arrivato. Dopo la vittoriosa finale degli Australian Open, che gli è valsa il suo ottavo titolo in Australia (battuto l’austriaco Dominic Thiem col punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4), il suo 17° Slam in assoluto e il 78° torneo vinto in carriera, Nole ... vanityfair

