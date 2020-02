Teatro Comunale Firenze, il Tesoro: “La riconversione firmata dal re degli outlet bloccata dalle inchieste giudiziarie” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il crac di Banca Etruria, con il coinvolgimento l’ultimo presidente Lorenzo Rosi, e i procedimenti nei confronti di Luigi Dagostino e Ilaria Niccolai, in affari con Tiziano Renzi per la realizzazione degli outlet, hanno fatto saltare e ritardato di oltre due anni e mezzo la riqualificazione dell’ex Teatro Comunale di Firenze“. A lagnarsi del caso di cui ilfattoquotidiano.it si è occupato passo passo negli anni scorsi, è il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che lunedì mattina ha reso noti i contenuti di un’irrituale risposta del ministero delle Finanze ad un’interrogazione in merito alla costosa vicenda. Il ministero di Roberto Gualtieri, infatti, ha risposto a nome della sua partecipata, la Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta aveva avuto – non direttamente ma per il tramite di una società da lei controllata – ... ilfattoquotidiano

