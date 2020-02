Taika Waititi risponde a Martin Scorsese: "I film Marvel non avranno costumi italiani, ma emozionano" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il regista Taika Waititi ha risposto alle critiche di Martin Scorsese rivolte ai cinecomic Marvel ribadendo che sono in grado di emozionare. Taika Waititi ha risposto in modo ironico alle critiche di Martin Scorsese che, ormai alcuni mesi fa, aveva dichiarato che i film tratti dai fumetti non sono cinema. Il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, durante un incontro organizzato da The Hollywood Reporter, ha inizialmente finto di essere d'accordo con il maestro del cinema. Taika Waititi è però subito scoppiato a ridere aggiungendo il suo dissenso nei confronti delle dichiarazioni di Martin Scorsese: "Non sono d'accordo. So che stava parlando in modo specifico dei film Marvel e so quanto lavoro richiede realizzare questi film, a partire dall'ideazione della storia, ... movieplayer

Noovyis : (Taika Waititi risponde a Martin Scorsese: 'I film Marvel non avranno costumi italiani, ma emozionano') Playhitmus… - _LizSpier : RT @antichiprofumi: Taika Waititi ha deciso d’inquadrare unicamente le scarpe della madre di Jojo (spoiler) perché convinto che l’audience… - elena69686368 : RT @antichiprofumi: Taika Waititi ha deciso d’inquadrare unicamente le scarpe della madre di Jojo (spoiler) perché convinto che l’audience… -