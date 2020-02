Super Bowl, il duetto tra Jennifer Lopez e la figlia conquista tutti (Di lunedì 3 febbraio 2020) I geni sembrano promettere bene per la giovanissima Emme. Stiamo ovviamente parlando della figlia undicenne della bellissima Jennifer Lopez, avuta da Marc Anthony, con il quale l’artista è stata sposata fino al 2014. La piccola cantante si è di fatto esibita durante il Super Bowl 2020, la partita di football più seguita di tutta l’America. Emme si è così mostrata sull’ambitissimo palco con un mini abito bianco, lanciandosi in uno dei maggiori successi della madre, ossia il brano “Let’s Get Loud”. Super Bowl: Emme Lopez ammalia tutti L’intero pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami è apparso letteralmente in visibilio, mentre una Super orgogliosa J-Lo ha dato inizio all’esibizione palesandosi con i colori delle bandiere americana e portoricana. La performance di Emme, sorella gemella di Maximilian, è stata poi ampiamente osannata anche sui social. ... notizie

