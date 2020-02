Super Bowl 2020, vincono i Kansas City Chiefs (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl 2020 e conquistano il loro secondo titolo, a 50 anni e 800 partite di distanza dal primo. Un'impresa compiuta nell'ultimo quarto di gara quando i giallorossi hanno rimontato i San Francisco in vantaggio 20-10, mettendo a segno 21 punti con tre touchdown: 31-20 il risultato finale e trofeo Vince Lombardi a Kansas City che si aggiudica il 54° Super Bowl della Nfl, succedendo nell'albo d'oro a New England. È il quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, col suo talento e la sua tenacia, a raddrizzare la gara e guidare i suoi al trionfo dopo lo sbandamento di un paio di lanci fuori misura e altrettanti intercetti. Poi sale in cattedra e orchestra la rimonta, che a Kansas City era riuscita due volte nei play-off. Super Bowl 2020, com'è andata la partita Partita emozionante, equilibrata, spettacolare, ricca di ... gqitalia

SkySport : Si gioca a Miami la 54^ edizione del #SuperBowl - Sport_Mediaset : #Superbowl2020 + #Jlo + #Shakira: uno spettacolo da non perdere ?? Domani da mezzanotte sul Canale 20 e sito/app… - MassMarianella : Due ore al 54esimo Super Bowl! Fuori un'atmosfera fantastica con tanto entusiasmo, sole, mini concerto di Pitbull,… -