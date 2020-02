Super Bowl 2020 va ai Kansas City Chiefs | battuti 31-20 i San Francisco 49ers

I migliori spot del Super Bowl 2020 : Fra i più attesi c'erano quelli di Bill Murray per Jeep nel Giorno della marmotta, Ellen DeGeneres per Amazon e quello di Coca Cola con Martin Scorsese

Super Bowl 2020 vincitore : ecco chi ha vinto la finale NFL : Super Bowl 2020 vincitore : ecco chi ha vinto la finale NFL Super Bowl 2020 vincitore – Nella notte italiana tra il 2 e il 3 febbraio 2020 a Miami (Hard Rock Stadium) si è giocata la finale della NFL, il Super Bowl (il 54esimo della storia), tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Chi ha vinto ? Notizia in aggiornamento… L’evento è stato seguito da 130 milioni di americani e da tantissime altre persone in giro per il mondo ...

Lady Gaga e Pink commentano il Super Bowl di Jennifer Lopez e Shakira : Ieri notte su Twitter sono fioccati migliaia di tweet pieni di complimenti per Shakira e Jennifer Lopez e tra tutti questi c’era anche quello di una grande star che in passato si è esibita al Super Bowl . Lady Gaga ha commentato questo Halftime Show ed ha mandato tutto il suo amore alle due colleghe. “JLo, Shakira e tutti gli ospiti sono stati così incredibili! Che spettacolo divertente! Durante l’intervallo ho ballato e sorriso ...

NFL Super Bowl : incredibile rimonta Chiefs - Mahomes e Reid campioni : Nella notte italiana va in scena il Super Bowl LIV tra Chiefs e Niners a Miami in una partita bella, intensa e decisa dai campioni .

Super Bowl 2020 - i Kansas City Chiefs vincono in rimonta : 31-20 contro i San Francisco 49ers - trionfo dopo 50 anni! : I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 , la Finale nella NFL (il massimo campionato statunitense di football americano). Uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, la partita che ferma un’intera Nazione incollando davanti al televisore oltre 100 milioni di spettatori, ha regalato grandissime emozioni e si è rivelata estremamente combattuta come ci si aspettava alla vigilia. I ragazzi dell’head coach Andy Reid hanno ...

I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 , Mahomes e compagni sono riusciti a rimontare da 10-20 negli ultimi sette minuti e hanno sconfitto i San Francisco 49ers per 31-20. Secondo Super Bowl della storia per la franchigia dopo quello del ...

1'44" 2nd &10, San Francisco 49ers con le spalle al muro. 1'50" Siamo a centrocampo. Serve una magia di Garoppolo. Entriamo negli ultimi due minuti di gioco. Ultima fascia pubblicitaria prima del drive che deciderà il Super Bowl : i 49ers troveranno il touch down della vittoria? 2'30" Bel primo down di Mostert, si sale sui 40. CONFERMATO! TOUCHDOWN! I Chiefs ...

Super Bowl 2020 : Demi Lovato canta l’inno nazionale (VIDEO) : Demi Lovato dieci anni fa scriveva su Twitter che un giorno avrebbe cantato l’inno nazionale al Super Bowl e così si è avverato: è stata lei l’artista che ha inaugurato la partita. Demi Lovato predicted she would sing The National Anthem at the Super Bowl in resurfaced tweet from 10 years ago.

Super Bowl 2020 : Jennifer Lopez e Shakira si esibiscono all’Halftime Show – JLo eclissa la collega : Se l’anno scorso il Super Bowl dei Maroon 5 è stato un mezzo disastro (almeno per me), questa volta Jennifer Lopez e Shakira ci hanno regalato un Halftime Show perfetto! Hit, coreografie curate, cambi d’abito, remix azzeccatissimi ed effetti speciali, è stato tutto praticamente perfetto. Forse l’unica nota stonata è stata l’entrata in scena di Shakira, davvero poco d’effetto, per nulla iconica. La cantante ...