Super Bowl 2020, per una volta i Simpson non ci hanno visto giusto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ormai è un’abitudine piuttosto consolidata: individuare ne I Simpson trame o dettagli che profetizzino eventi che poi accadono per davvero. Dall’elezione di Trump alla Casa Bianca fino all’acquisizione di Fox da parte di Disney, sono esempi piuttosto eccellenti. E di recente alcuni hanno fatto notare come la longeva serie animata abbia in qualche modo anticipato persino l’esplosione del Coronavirus, dato che in un episodio del lontano 1993 si faceva riferimento a una pandemia giunta dall’Asia (a dir la vera verità generica e molto differente nella propagazione). Forzature a parte, ci sono anche occasioni in cui la famiglia colorata di giallo sembra non azzeccarci: un caso riguarda proprio l’evento sportivo delle ultime ore, il Super Bowl 2020. In questo frangente, appunto, le profezie della creazione di Matt Groening non hanno funzionato. Nel 1999, infatti, nel corso della decima ... wired

