Super Bowl 2020, i Kansas City Chiefs vincono in rimonta: 31-20 contro i San Francisco 49ers, trionfo dopo 50 anni! (Di lunedì 3 febbraio 2020) I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020, la Finale nella NFL (il massimo campionato statunitense di football americano). Uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, la partita che ferma un’intera Nazione incollando davanti al televisore oltre 100 milioni di spettatori, ha regalato grandissime emozioni e si è rivelata estremamente combattuta come ci si aspettava alla vigilia. I ragazzi dell’head coach Andy Reid hanno sconfitto i San Francisco 49ers per 31-20 all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) e hanno così conquistato il secondo Super Bowl nella loro storia dopo quello del 1970. La franchigia del Missouri alza al cielo il prestigioso Vince Lombardi Trophy e rompe un digiuno di mezzo secolo mentre gli avversari falliscono l’assalto al sesto titolo, perdendo quando sembravano in totale controllo della situazione sul 20-10 a sette minuti dal ... oasport

Sport_Mediaset : #Superbowl2020 + #Jlo + #Shakira: uno spettacolo da non perdere ?? Domani da mezzanotte sul Canale 20 e sito/app… - SkySport : Si gioca a Miami la 54^ edizione del #SuperBowl - MassMarianella : Due ore al 54esimo Super Bowl! Fuori un'atmosfera fantastica con tanto entusiasmo, sole, mini concerto di Pitbull,… -