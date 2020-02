Strepitose e commoventi Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl 2020, uno show potente perché anche politico (video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'esibizione nell'Halftime show di Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl 2020 ha Superato le aspettative e resterà, a ragione, una delle più memorabili degli ultimi anni, non solo per la spettacolarità di uno show tutto al femminile con due performer perfettamente in sintonia tra loro, ma anche per la forza dei messaggi che hanno deciso di trasmettere dal palco con più spettatori al mondo. Sin da quando sono state annunciate come le star di questa edizione della finale nel campionato di football americano, le aspettative sulla loro esibizione sono state alte e orientate all'idea che da quel palco arrivasse un messaggio molto potente, anche politico. Ed è andata proprio così. Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020, colombiana la prima e di origini portoricane la seconda, rispettivamente 43 e 50 anni, hanno portato certamente la loro idea di latino power sul palco dell'Hard Rock ... optimaitalia

