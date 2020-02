Storie Italiane, Fausto Leali e la rivelazione-choc su Anna Oxa: "Non dipende da me, eppure..." (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una vera rivelazione. Uno scoop di Eleonora Daniele e del suo Storie Italiane, che ospita Fausto Leali in studio. Il cantante rivela: “Anna Oxa non la sento da un po’, mi manca ma non dipende da me”. Una frase-choc che lascia tutti senza fiato. Leali è stato premiato a Sanremo proprio ieri. Lui cono liberoquotidiano

fattoquotidiano : LE TAPPE ITALIANE DELL'ORRORE NAZIFASCISTA Il treno dei deportati a Milano e la Risiera di San Sabba a Trieste, Fos… - SalvatoreForti2 : RT @catirafaella: L’impresa europea e mondiale dell’isolamento del #Coronavirus allo #Spallanzani in sole 48 ore ha nomi, storie e volti.… - SorryNs : RT @parentetweet: Il sovranismo ora è anche di sinistra: sono italiane! Sono donne! Sono pure meridionali! Peccato che il #coronavirus l’av… -