Spallanzani: "Stanno bene i 20 a contatto con la coppia posita al coronavirus" (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione presso l'Istituto Spallanzani che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto delle procedure". E' quanto si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. agi

