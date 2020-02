Spallanzani: l’istituto d’eccellenza che combatte il coronavirus con pochi fondi a disposizione (Di lunedì 3 febbraio 2020) coronavirus, lo Spallanzani di Roma denuncia: “pochi fondi dal Governo” L’ospedale Lazzaro Spallanzani, l’istituto nazionale di malattie infettive di Roma che sta ricoprendo un ruolo di primo piano nella lotta al coronavirus, riceve ogni anno dal governo italiano fondi pari a 3.541.840 di euro. “Briciole” rispetto ai finanziamenti che altri Paesi europei forniscono a strutture simili. Lo Spallanzani di Roma è considerato un’eccellenza nel campo della cura delle malattie infettive. Lo dimostra il recente annuncio sull’isolamento del coronavirus, primo istituto europeo a riuscire in tale impresa, ma anche gli importanti contributi dati in passato nella lotta ai virus della Sars ed Ebola. Cosa vuol dire esattamente aver isolato il coronavirus L’istituto vanta 700 dipendenti, tra cui 400 medici, mentre la struttura, situata in via ... tpi

gualtierieurope : L'istituto #Spallanzani di Roma è riuscito a isolare il #coronavirus in tempi record: ora la comunità scientifica i… - RaiNews : L'annuncio del ministro in conferenza stampa. Il direttore scientifico dell'Istituto #Spallanzani Spallanzani, Ippo… - msgelmini : Complimenti ai medici dell’Istituto #Spallanzani di Roma che hanno isolato il cosiddetto #Coronavirus. In questi gi… -